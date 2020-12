Vasco Mauriño: “El gobierno considera imposible cumplir el aumento por IPC”

En su habitual espacio de opinión, Héctor “El Vasco” Mauriño se refirió a la medida de fuerza de los trabajadores de la educación que fue levantada ayer ante el llamado al gobierno a una mesa de diálogo.

Mauriño consideró que: “Aten levantó la medida de fuerza que duró 7 días, pero el conflicto impidió que se reuniera el Consejo de Educación por falta de quorum. No se pudo fijar la fecha de inicio ni la modalidad en que se van a dar las clases. Se supone que el año que viene será presencial porque la población no puede sostener más esto de los niños que no van a la escuela”.

Además aseguró que “el gobierno, que parece estar bastante mejor de sus finanzas, anunció que van a pagar el aguinaldo en una sola cuota y, a través de la ministra Storioni, los convocó a dialogar el 19 de diciembre”.