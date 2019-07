Un muy buen trabajo previo al viaje a Bahamas

El tema de la semana es, You’re gonna lose that girl del disco Help, una canción estilo “llamada y coro” que John Lennon compuso en su casa en Greenwich; Poul en el piano, Ringo en bongo, solo de Harrison y la interpretación vocal de Lennon mientras Poul y Georg le contestan. “esta canción sería como no te duermas cocodrilo que te hacen cartera” relata Fernando Blanco, aclarando claro, que “ahora aprendimos muchas cosas” haciendo referencia al trato empaquetado y cuasi cosificado que el hombre le daba a la mujer en épocas anteriores, incluyendo claro, la música.

En la segunda parte del programa el capítulo final del especial de Deep Purple.

