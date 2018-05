Varisco: “Hoy funcionaron las instituciones de la República”

En conferencia de prensa, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, se refirió a los allanamientos realizados este martes por la mañana en ámbito del Palacio Municipal y otros lugares, por parte de la Policía Federal por orden del juez Leandro Ríos.

“Como intendente le debo una explicación de lo ocurrido. Pero fue un día en el que funcionaron las instituciones de la República, porque esto demuestra que hay un Poder Judicial independiente, que no hay interferencia del poder político”, expresó el presidente municipal este martes por la tarde ante la prensa local.

En cuanto al procedimiento realizado en ámbitos municipales, del Concejo Deliberante y en su casa materna, Varisco dijo que “el juez ha ordenado procedimientos judiciales que nosotros hemos colaborado, hemos abierto todas las puertas del municipio, los archivos y la anotaciones particulares para que la justicia dilucide, soy el más interesado para que rápidamente se llegue a al verdad, no he sido imputado ni nada por el estilo”, subrayó.

“Nos parece bien que el juez federal ordene estos procedimientos para aclarar, esto no hubiese sucedido en otras épocas, esto se da en el marco de un Poder Judicial que actúa en la órbita de su competencia de manera independiente”, manifestó el intendente de Paraná tras enfatizar: “Tengo la conciencia tranquila, brindamos toda la colaboración para que el Poder Judicial pueda hacerse de todos los elementos que quiera para que se haga el peritaje correspondiente. En el Gobierno anterior esto hubiera sido imposible, se hubiera filtrado la orden judicial. En cambio ahora las instituciones funcionan sin ninguna interferencia del poder político. Y cuando un funcionario tiene las manos limpias y la conciencia tranquila, nada debe temer. Debe dejar actuar al servicio de justicia con libertad absoluta”, sostuvo Varisco.

Al referirse al origen del procedimiento judicial, explicó: “Esto deriva de un procedimiento de hace unos diez días, donde estarían involucrados empleados municipales por lo tanto no me parece mal que se dilucide que el gobierno no tiene nada que ver con esto, que mi persona tampoco, por eso estamos a disposición. No se encontró nada raro vinculado a la ley de estupefaciente, se llevó celulares, soy una persona que acopio las cosas, la computadora y mis anotaciones”. Luego, el intendente se puso a entera e incondicional disposición del Juez Federal. Enfatizó en que es su interés que salga a flote la verdad y que se despejen todo tipo de dudas y perplejidades alrededor de esta causa. “No se puede vivir tranquilo ni gobernar con eficiencia bajo un permanente estado de sospecha y zozobra. Habrían encontrado un papel en el que figuran varios nombres, entre ellos el mío”. Y acotó: “Soy el más interesado en que salga a la luz la verdad. Y como fui ungido por el voto de mis conciudadanos, a ellos les debo una aclaración. Está todo en manos de la justicia federal. A ella, como un ciudadano más pero con mayores responsabilidades, me someto incondicionalmente”, expresó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Varisco se sinceró al decir que es “una de las personas más difamadas, pero siempre se les ha vuelto en contra al momento de que el pueblo decide. Estoy con mucha tranquilidad, me enorgullezco de saber que somos los funcionarios municipales que menos cobramos en todo el país y que andamos sin custodia”.

Tanto en el despacho del Departamento Ejecutivo Municipal como en la casa de su madre nada se encontró. Absolutamente nada de nada. Se llevaron computadoras, teléfonos y documentación, lo que es de rutina en cualquier procedimiento. Se prestó activa colaboración parte del personal de carrera como político. “El Poder Judicial está actuando y lo hace con absoluta independencia y libertad. Sin intromisiones de ninguna naturaleza. No hay hijos ni entenados. Somos todos iguales ante la ley. Quizás, en otros tiempos, esto no hubiera podido llevarse adelante. Hoy, eso es posible porque apostamos a que las instituciones funcionen normalmente”, dijo el jefe comunal. Y explicó que en la residencia familiar hubo activa colaboración, como así también en el domicilio materno. “La intención es que se revise tranquilo todo y que cuánto objeto haya sido secuestrado sea debidamente peritado”.