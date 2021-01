Varias zonas del Gran Mendoza se vieron afectadas por la tormenta de ayer

DESCARGAR

Según explicó en el programa Muchas Gracias el Director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, en la tormenta de ayer cayó “más de 1mm de agua precipitada por minuto que cayó sobre todo en el pedemonte mendocino que se trasladó a la zona baja en Luján y en otros lugares del Gran Mendoza también. La gente que se vio más afectada en Ugarteche, Perdriel, llevó a la evacuación de 60 personas de Luján que fueron asistidas por le municipio y socorridas gracias a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fueron ubicadas en la delegación de Perdriel. Asimismo asistieron a 150 familias con distintos elementos”.

Por otra parte en “Las Heras, Guaymallén hubo caída de árboles, casas anegadas y en el sur, en Cuadro Benegas hubo caida importante de granizo. Esto también implicó a algunas casas, aunque no en la misma gravedad que en Ugarteche. Hubo más de 50 árboles caídos y el corte de rutas en la zona de Valle Grande. También se afectó la ruta 86 en Tupungato”.

Según Burrieza, durante la jornada de hoy se evaluará si las personas “pueden volver o no a sus hogares, teniendo en cuenta que el pronóstico de tormentas continua en la jornada de hoy y mañana”.

Finalmente, el director de Defensa Civil recordó que no hay agua potable en muchos lugares de la provincia, por lo que “es necesario mantener alerta a la población y tratar de no derrochar el agua”.