Varados en Mar del Plata en medio de la cuarentena

Colectivo que transporta a estudiantes de Río Negro, que debió salir ayer a las 12 del mediodía de Buenos Aires,por cambio de vehiculo y falta de autorizaciones, salió a las 20 hs. Vienen 52 pasajeros y según cuenta un pasajero, a Nacional Viedma, no se hicieron controles al momento de subir en La Plata. Llegaron al cruce de Mar del Plata anoche a la 1 Am. Hasta las seis no pudieron entrar a Mar del Plata porque no se puede circular allí de 12 de la noche a 6 de la mañana. Los pasajeros de ahí no pudieron subir por falta de permisos al colectivo. Ahora están varados en la terminal de Mar del Plata esperando otro colectivo con las autorizaciones correspondientes. Los pasajeros estan todos ahi y la información la dieron los choferes. Cristian es diabético insulino dependiente y al igual que el resto de los pasajeros están preocupados, con frio y hambre, ya que un viaje de 10 horas ahora lleva casi 20 y aun no salen de Mar del Plata.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/28101737/CRISTIAN-12-05-20.mp3

DESCARGAR