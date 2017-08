Enrique Vaquié anunció que se entregarán 2.000 créditos hipotecarios

El Contador Enrique Vaquié, Vicepresidente del banco Nación participó del cierre de campaña de los candidatos locales del Frente Cambia Mendoza, Línea Equipo de Gobierno.

La visita fue oportuna para consultarle respecto de de la situación económica de Argentina, a lo que el funcionario respondió que “están pasando muchas cosas, pero voy a mencionar un dato. En este mes de agosto el Banco Nación, del cual soy Vicepresidente, va a entregar 2.000 créditos hipotecarios, comparado con 160 créditos que se otorgaron en agosto de 2015. Ese es un aumento fenomenal. Tenés un gobierno Nacional y un banco Nación preocupado por volver a prestarle a la familia, para que sean propietarios. También tenemos líneas de crédito nuevas para empresas y para el sector productivo. Quienes tengan frutales van a poder pedir, para inversión, un crédito hasta en 15 años, con 4 años de gracia y para la vitivinicultura a 15 años, con 3 de gracia. Estas son líneas de crédito que no existían hasta hace poco”.

“La economía es algo siempre dinámico, y varía de acuerdo al lugar en el que estés y a tu actividad –dijo Vaquié”.

En relación al aumento del dólar evaluó que “se habla del tema con mucha liviandad. Por lo que veo desde el Banco, en la toma de créditos por parte de la gente, ese temor no se nota, lo cual no significa que no haya gente que lo tenga”.