Vanesa Mrozowski: correr en casa durante el aislamiento

Vanesa Mrozowski visitó el estudio de la radio pública, para contarnos su experiencia de entrenamiento en casa durante el aislamiento.

Vanesa:”la cuarentena nos enseñó a valorar los espacios”

“Para las personas que estamos acostumbrados a correr esta pandemia nos cambio todo de un día para otro

“Soy una persona muy inquieta, no podía quedarme sentada y leer un libro, sentía que no me cansaba…mi cuerpo me pedía correr” expresó Vanesa. Y así de a poco comenzó a armar un pequeño circuito en su casa. “Confieso que al principio me costaba, pero siempre predominó la necesidad de hacer actividad física”.

Escucha la entrevista completa:

