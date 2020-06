Valoran el trabajo en equipo, no obstante preocupa la falta de personal

El Director del Hospital Schestakow, Dr. José Emilio Muñoz, en diálogo con LV4 comentó cómo se ha preparado y reordenado el Hospital durante el período de pandemia.

“Nosotros sabíamos que había que prepararse para algo desconocido -mencionó. Que no sabemos cómo reacciona, que es distinto en todos lados, pero fundamentalmente nos obligó a ordenar cosas, dentro de la improvisación. Tengo un grupo de personas maravilloso, que trabaja incondicionalmente desde que empezó esto y hemos logrado reordenar muchas cosas, algunas que nos estaban fallando un poco, pero nos ha servido para potenciar otras dentro del mismo hospital. Una de esas es el sentido del trabajo en equipo y eso está muy bueno. Nos preparamos desde el principio para la hipótesis de máxima, que era enfrentarnos a algo desconocido y que nos viéramos superados en la capacidad de respuesta. Nos hemos preparado y por suerte todavía seguimos aplanados en la famosa curva del crecimiento del virus. Estamos esperando y nos come un poco la ansiedad. Eso nos predispone un poco a bajar la guardia y no queremos que eso nos pase y que algún caso nos sorprenda y tengamos que empezar a aislar efectores de salud”.

En el Schestakow cuentan con un total de 255 camas. De esas,12 están en Terapia Intensiva, hay otras 4 camas para pacientes críticos, montadas en lo que sería la Unidad Coronaria, que no se habilitó justamente por esta pandemia, y se esperaba la entrega de la parte nueva.

El servicio más equipado en el Hospital es del Cirugía, que cuenta con 23 camas, 20 de ellas con paneles de aporte de gases. Debido a ello se mudó a ese sector el servicio de infectología, que antes funcionaba en el 6° piso.

El Dr. Muñoz mencionó que le preocupa más la cantidad de personal con la que podrían llegar a contar, que la cantidad de camas disponibles. Es significativo el número de personas que por distintas razones no está trabajando.

“Si bien nos han dado la posibilidad de contratar gente, lo que más hemos logrado reforzar es el sector de enfermería, pero muy poco el de médicos, porque somos los mismos 300 médicos que residimos en San Rafael, de los cuales hemos quedado disponibles unos 150, porque hay gente que no tiene especialidad crítica. Lo mismo pasa con enfermería”.