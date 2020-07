Valeria Lynch “Es época de reinventarse”

En una nueva emisión de la Entrevista Federal de la que participó Viviana Copello de Radio Nacional LT12, la artista destacó los puntos más importantes de su carrera.

Audio: Entrevista federal con Valeria Lynch.

Desde LV4 San Rafael Mendoza Silvana Pérez le consultó a la cantante sobre los momentos más recordados de su carrera . “Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue en el Teatro Colón, allí pasaron grandes artistas del mundo. Fue algo único y diferente”

“En estos momentos nos volvemos a encontrar con nuestro público el 1 de agosto con un show por streaming. Hay gente desde Francia, Sudáfrica o Estados Unidos que compraron la entrada. Tenemos llegada inmediata a todo el mundo a través de la tecnología”

Desde LRA 20 Las Lomitas Formosa Mónica Rojas le preguntó a Lynch sobre sus comienzos. “Empecé en La Botica del Ángel a cantar y Alejandro Romay fue a ver el show y a partir de allí arranqué”. También recordó su interpretación de Evita. “Fue un antes y un después, comencé a conectarme con todo Latinoamerica”.

“Para mi los jóvenes son una inyección de energía, tengo 14 escuelas que van orientadas hacia la cultura y el arte. Comencé con el rock en los años 70, luego pasé a lo melódico”, contó la artista ante la consulta de Juan Cruz Andrada desde LRA 27 Catamarca

Jimena Barroso, LRA 18 Zapala Neuquén indagó sobre el rol de la mujer en la música- “Ahora estamos avanzando. Había hombres que me decían que nunca iba a vender un disco”.

“Es época de reinventarse, los músicos seremos los últimos en volver a realizar un show masivo. Nos tenemos que acostumbrar a este nuevo formato del streaming” , sostuvo la cantante ante la pregunta de Viviana Copello desde LT 12 Paso de los Libres Corrientes.

Desde LRA 7 Córdoba Germán Hidalgo consultó sobre la relación con Pappo. “Tengo muchas anécdotas, siempre lo adoré. Llegamos a cantar en inglés Up where we belong”.

Desde LRA 59 Gobernador Gregores Santa Cruz Liliana Quintana le consultó a Valeria Lynch sobre el show por streaming que realizará el 1 de agosto. “Estarán todos los hits, serán más de 20 temas. Estamos muy ansiosos y muy contentos. Habrá sorpresas. Voy a cantar con mi hija Tais, eso me llena el alma”

La relación con Sandro. “Era amado por todos, un tipo auténtico. Grabé en su estudio, era un lujo ser su amiga”, contó ante la pregunta de Graciela Guiñazú, LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.

Los sueños- “Realizar Sunset Boulevard fue cumplir el sueño de mi vida, crecí mucho con este musical”, contó la cantante tras la pregunta des Valeria Moreno, LRA 21 Santiago del Estero.

“Mi nombre artístico es Valeria (porque era la protagonista de una novela que me gustaba mucho y Lynch fue un poco al azar”, contó luego de la consulta de Carlos Colcer de LRA 09 Esquel – Chubut .

“Vivimos un tiempo de reflexión, algo bueno tenemos que sacar de todo esto. La música es sanadora”, concluyó tras la consulta de Verónica de María de LRA 10 Usuahía .