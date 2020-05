No jugó nunca profesionalmente en Argentina. Primero pasó por Chile y luego por Uruguay hasta llegar a la MLS donde la está rompiendo en New York City y ya jugó en la Selección Sub 23. “Taty” como le dicen sus amigos y familiares, nació en Guaymallén, Mendoza y habló con Radio Nacional de su presente en EE.UU ( el país con más infectados por el COVID-19), cómo lleva la cuarentena, su entrenamiento y cómo sigue la situación en ese país.

DESCARGAR