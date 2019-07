Vacaciones para las 31 mil personas del Plan de Inclusión

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de San Luis, anunció esta mañana que los beneficiarios del Plan de Inclusión tendrán vacaciones de invierno y que serán repartidas de manera estratégica para que las tareas continúen.

El ministro Federico Berardo, dijo que los 31 mil beneficiarios del plan tendrán descanso invernal de una semana y se repartirán entre esta semana y la que viene. Los días laborales son establecidos desde el Ministerio quienes toman las decisiones y la bajan a los coordinadores de cada zona donde los trabajadores del plan realizan sus tareas.

Además, Berardo habló sobre la posibilidad de que los trabajadores del plan sean contratados por Estado provincial y dijo que esto no es así, dado que las posibilidades económicas de la provincia no son óptimas para contratar esta cantidad de personas. “No me interesa crear una expectativa de que la gente del plan va a ser contratada por la administración pública porque no es así”, remarcó.

Y aclaró que en el caso de que hayan puestos vacíos en la administración pública, la prioridad para cubrir esos lugares la tendrán las personas del Plan de Inclusión.