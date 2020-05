UTHGRA: piden asistencia para 2200 trabajadores de la zona Andina

El referente gremial de Gastronómicos, Ovidio Zuñiga explicó a Radio Nacional que el pedido fue elevado a las autoridades nacionales y de la provincia de Río Negro, “en relación a los trabajadores temporales que por estar registrados y aparecer en los datos de ANSES como empleado en blanco, no perciben el beneficio social destinado desde el Gobierno nacional”. Sin embargo -agregó Zúñiga-, por encuadrarse en esa modalidad (temporarios), no tienen ingresos, dado que no se trabaja en esos rubros (gastronomía y hotelería). El dirigente gremial aseguró que ese número de empleados se encuentran distribuidos entre “Villa La Angostura y El Bolsón, pasando por Bariloche”.

