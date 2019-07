UTA Jujuy confirma el paro para este jueves y viernes

El referente gremial de la UTA Jujuy , Nicolás Abet, confirmó el paro del transporte público de pasajeros para la jornada de mañana como también el viernes. En el caso de este jueves el paro se dará si hasta el mediodía de hoy no se pagan los sueldos, aguinaldo y obra social, en caso de que el pago se haga efectivo mañana jueves no habrá paro. De igual manera en una reunión que mantuvieron en transporte con los empresarios de distintas líneas, dijeron que no consiguieron la ayuda para poder afrontar el aguinaldo y que no cuentan con los fondos suficientes, la metodología del paro para este jueves en caso de confirmarse sería a partir del primer servicio a partir de las 4:30 hasta el ultimo servicio . El día viernes las medidas de fuerzas son a nivel nacional donde estarán adheridos y el corte de servicio será desde la cero hasta las cero horas del Sábado.