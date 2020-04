Uso obligatorio de barbijos e Ingreso al País por la Frontera

Se le consulta al director de defensa civil de Paso de los Libres Alcides Acuña, sobre la confección de barbijos, que explica:

El día de hoy comenzó a regir la Resolución Nº 076/2020 a través de la cual se instrumentó la obligatoriedad del uso del barbijo o máscara facial para todos los habitantes de Paso de los Libres.

Esta medida preventiva, está basada en el cambio de paradigma impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) basado en las experiencias de países que en forma temprana adoptaron esta medida, como República Checa, reduciendo notablemente la cantidad de contagios.

Esta medida no anula otras ni permite al ciudadano circular libremente ya que se encuentra prohibido. El aislamiento social, preventivo y obligatorio no permite que los ciudadanos circulen, simplemente lo pueden hacer para comprar alimentos o medicamentos.

Evite salir de su casa ya que la circulación injustificada configura un delito penal contra la salud pública.

Por el momento hay personal del municipio que están realizando la confección pero no tengo conocimiento que la municipalidad este entregando material para que personas particulares lo realicen, pero de todos modos, al que le interesen realizar barbijos deben llamar al numero 103 y anotarse para cuando se disponga de material, el personal de la Municipalidad los llamara para hacerle entrega.

También hablaba de las personas que ingresan al País Atravesando el Puente Agustín Justo – Getulio Vargas se encuentra Paso de los libres que conecta la ciudad del mismo nombre y Uruguaiana del lado de Brasil.

Ya que es uno de los único lugar autorizado para que Argentinos ingresen al País, explicaba que las personas ingresan al país pero no a nuestra ciudad deben irse directamente a destino. para evitar cualquier tipo de contagio proveniente de otro País (no se le permite ingresar a esta localidad). Esto enoja mucho a las personas y se están quejando de que en nuestra ciudad no se les permite alimentarse, no es así.