Urtubey: “Habrá que preguntarle a la gente si quiere un volver al sistema de elecciones desdobladas”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, instó a los salteños que vayan a votar al señalar que cuando uno no va, “otro va a votar por vos, va a elegir quien es tu representante y después cuando no te guste, te la tenés que aguantar porque no participaste”.

Urtubey, pidió al electorado salteño que mantenga la paciencia puesto que “la concurrencia de los dos sistemas electorales el mismo día está generando colas más largas” al tiempo que remarcó que “habrá que preguntarle a la gente que piensa, si quiere volver al sistema de elecciones desdobladas o si quiere que vayamos a un sistema de elección conjunta”: