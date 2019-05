Urtubey, contra las críticas al acuerdo: “Es casi antidemocrático negarse a debatir”

El pre candidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, dialogó con el equipo de BorderPeriodismo sobre el acuerdo político convocado por el Gobierno y se diferenció de Sergio Massa y Roberto Lavagna, dos de los principales integrantes de su espacio. “Toda la política argentina se la pasa diciendo que necesitamos consenso y, cuando alguien propone consenso, dice ‘no, no me gusta, es muy tarde’. Me parece que hay que sentarse a hablar”, sostuvo.

A su vez, dijo que no lo sorprendieron las declaraciones del líder del Frente Renovador, quien rechazó la iniciativa del oficialismo. “Provenimos de sectores políticos diferentes que hemos acordado confluir en un espacio comíun para darle competitividad a esta tercera vía que están buscando los argentinos que nos saque de esta pretendida polarización que está enfermando al país. Conozco perfectamente que hay algunos que tienen miradas distintas, está claro, pero justamente, por eso planteamos la necesidad de ir a unas primarias donde la sociedad, con total libertad, diga ‘a mí megustaría que esta tercera opción sea conducida por este tipo de dirigente”, explicó.

En la misma línea, Urtubey minimizó las discrepancias y aseguró que sería “ingenuo” pretender que todos pensaran igual. “Si nosotros pretendiéramos que haya uniformidad de criterio, no habría política”, afirmó.

Al ser consultado por la convocatoria, el gobernador de Salta dijo que se trata de una “buena iniciativa”, pero lamentó que el Gobierno la haga cuando “se está yendo, en medio de una crisis”. “Si hubiese tenido una convicción seria, lo hubiese hecho hace 3 años. Pero más vale tarde que nunca”, expresó.