Úrsula Díaz: “La montaña te conquista a cada paso”

En el Día Mundial de la Montaña, dialogamos con Úrsula Díaz, una mujer catamarqueña, amante de las montañas y la segunda mujer argentina en hacer cumbre en el Everest.

Díaz explicó a Radio Nacional Catamarca cuáles son las causas que le provocan tal pasión por este tipo de paisajes. “Es un poco difícil describir lo que significa recorrer una montaña porque nos invita todo el tiempo a recorrer distintos paisajes, tiene relieves agitados, otros no tanto, llanuras, alta montañas. Esta diversidad te conquista a cada metro que uno recorre”, señaló.

Por otra parte, anticipó cuáles son sus objetivos para el año 2021, el cual llegará con una sorpresa para ella. Al respecto, detalló: “Esto es lo que me gusta, los desafíos y el hecho de ir explorando toda catamarca. Para el 2021 tengo el mayor desafío de mi vida que es ser mamá. Esto no me impidió seguir caminando las montañas”.