“Uno ve una leve mejora” en la situación económica y calificó de “político” al paro

El senador del PRO y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo al analizar la realización de la medida de fuerza dijo que “Un paro general cuando no hay un conflicto en particular , cuando se están incoporando trabajadores al sistema en blanco, me parece que es político” y destacó que “Uno ve una leve mejora, en lugar de un empeoramiento como quieren demostrarlo con el paro general”.

“La mejor manera es separar una cosa de otra; no es lo mismo la necesidad de los trabajadores, que las necesidades de los dirigentes y las necesidades de los violentos”, precisó Pinedo en pos de un análisis profundo de la siuación durante la entrevista en el programa Va de vuelta que conduce Romina Manguel.