“Uno hasta que no padece esto no sabe cómo tratarlo”

El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental 2020 y este viernes 16 se realizó la 7ª Marcha por el derecho a la salud mental, esta vez de manera virtual. En Resistencia, el Hospital de Día “Con Alas” desarrolla diversas actividades de acompañamiento a personas con padecimientos mentales. Juan, uno de los usuarios de salud mental, contó su historia al programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia.

DESCARGAR

“Uno hasta que no padece esto que lo afecta no sabe cómo tratarlo”, asegura Juan, quién hace cuatro años fue diagnosticado con esquizofrenia. “Yo antes que eso llevaba una vida podría decirse normal, estudiaba y trabajaba. De un día para otro, por diferentes situaciones que me tocaron vivir en la vida, mi mente hizo un click, y de repente vi que me encontraba en un nuevo lugar, en una nueva situación y no sabía adónde recurrir”, revela.

Luego de una internación en el área de Salud Mental del Hospital Perrando de Resistencia, comenzó a recibir atención ambulatoria y tomó conocimiento del Hospital de Día “Con Alas”. “De repente me encontré con un nuevo mundo en el que me abrieron las puertas, me recibieron con un amor incondicional, que la verdad que nunca lo había sentido”, confiesa.

“Me enseñaron a retomar la vida de una manera tan diferente, y hoy soy una persona totalmente diferente. Yo me encuentro recuperado, evolucionado, y me siento una persona nuevamente útil y capaz”, asegura.

Juan aconsejó a las personas que padecen algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico que “sean de la escala social que sea se acerquen al área de salud mental o al hospital de día con alas que se van a encontrar con un grupo de personas, de profesionales, de seres humanos, con quienes uno descubre que no está solo y que puede salir adelante”.

Sobre el trato que reciben las personas con enfermedades mentales por parte de la sociedad, considera que “no hay un conocimiento por parte de la gente de qué es una persona con una discapacidad mental. A una persona que padece una discapacidad mental lo catalogan como si fuese un loco, como si fuese una persona que no puede contribuir a la sociedad, que no piensa, que no razona, que no tiene opinión, que no tiene voz ni voto, y está totalmente fuera de lugar”.

“Una persona que padece una enfermedad mental es como cualquier persona que en un momento sufre una descompensación, un problema, un accidente, pero que es recuperable y que puede vivir una vida normal”, afirma.

Por último, dejó una reflexión: “creo que nuestra sociedad, con lo que está viviendo con la pandemia, de a poco se ha acercado mucho a lo que es padecer una enfermedad mental. Porque hoy obligatoriamente todos hemos estado aislados, hemos estado sufriendo, hemos estado angustiados. Y son padecimientos mentales”.