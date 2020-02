Unión visita a Patronato y Colón recibe a Racing con transmisión de Nacional

Este viernes 14 de febrero se abre la fecha de la Superliga con los equipos santafesinos como protagonistas. Unión visitará a Patronato de Paraná desde las 19 y Colón recibirá a Racing Club de Avellaneda desde las 21 en Santa Fe.

Nacional Santa Fe transmitirá los dos partidos en AM 540 para todo el país. Desde las 18 comenzará la previa con el equipo de periodistas de LT14 Nacional Paraná para Patronato vs. Unión y luego se sumarán Ernesto Fernández y Diego Terenziani para el relato desde el Barrio Centenario para Colón vs Racing Club de Avellaneda.

Aquí la previa del partido en el informe deportivo de los equipos santafesinos, a cargo de Ernesto Fernández.