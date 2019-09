Une émission spéciale de LRA36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel

Une émission sp éciale de LRA36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel a eu lieu le samedi 21 septembre.

L’initiative a eu un grand retentissement parmi la communauté antarctique, ainsi que parmi les auditeurs, les passionnés du DX et les radioamateurs.

Dans la fréquence de 15.476 khz, bande de 19 mètres, avec un émetteur Collins d’une puissance inférieure à 1 kilowatt, appartenant à l’armée argentine, le programme spécial a été écouté avec un très bon signal en Amérique latine, recevant des rapports d’écoute d’Italie et d’Islande.

L’émission spéciale a été diffusée en direct à 13 UTC avec une répétition à 16 UTC.

Sur la plateforme vidéo YouTube, vous trouverez des “images” des auditeurs réalisées par différents fans.

En un seul week-end, le mail lra36@hotmail.com a reçu 260 courriels, alors que la moyenne mensuelle ne dépasse généralement pas 10 ou 12 messages.

Une carte QSL électronique spéciale confirme les rapports de réception corrects.

Dimanche 20 octobre, LRA36 fêtera ses 40 ans, pour cette raison il y aura différentes activités que nous annoncerons dans les émissions de RAE.

Vous trouverez plus d’informations sur cette question de LRA36 sur notre site Internet www.rae.com.ar.