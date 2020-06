“Unamos la mesa”, acción solidaria del club Atlético Chaco For Ever

Héctor Gómez, presidente del Club Atlético Chaco For Ever, anunció en Radio Nacional Resistencia que por iniciativa de las autoridades y socios del club, este viernes 12, a las 16, se ofrecerá una merienda infantil: “Unamos la mesa” llamamos a esta iniciativa con la idea de tratar de paliar de alguna manera la tremenda crisis económica por la que atraviesa mucha gente, empezar a dar un plato de comida o por ejemplo, como lo haremos este viernes 12 a las 16, una merienda con chocolate y facturas, a los chicos. Somos un club emblemático de la ciudad y la provincia y creemos que hacer este tipo de acciones es ayudar a quienes más lo necesitan. Lo hacemos con recursos propios, no aceptamos donaciones y lo haremos de acuerdo con nuestras posibilidades. Ya tomamos las medidas de prevención necesarias para poder realizar esta iniciativa con la mayor seguridad posible y solicitamos a quienes se presenten que usen barbijos y todo aquello que le brinde seguridad y deben tener un recipiente para poder llevar la merienda a sus casas, no podrán consumirlo en el club”, indicó.

DESCARGAR

En charla con Noelia Moreyra, Gómez se refirió asimismo a la posibilidad del reinicio de las actividades deportivas: “es una decisión muy difícil de tomar, no hay nada en concreto y estamos en permanente contacto con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), creo que no están dadas las condiciones para hacerlo, máxime si se tiene en cuenta la situación del Chaco, y como nosotros participamos de un torneo federal, hay directivos de algunos clubes que tienen mucha reserva de venir a la provincia. Hay que tener mucha prudencia y debemos alejarnos de tanta televisión, que muchas veces desinforma. En la Argentina deben tomarse medidas de prevención que protejan tanto a los clubes grandes como a los más chicos, porque la desigualdad económica es muy grande. Imagínese que si no podemos comprar alcohol en gel, cómo podremos hacer testeos”, señaló.

.

El dirigente explicó que la situación económica de los clubes va de la mano de lo que pasa en el país y aquellos que fueron ordenados y no hicieron descalabros en sus economías: “pueden pilotear la situación de la mejor manera, pero el futuro lo veo incierto y muy complicado. Conseguir la ayuda del Estado es muy difícil y por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de previsiones. Tenemos que reinventarnos y considero que el fútbol del país tendrá que cambiar, hay muchísima desigualdad económica. Esto no va a modificarse en lo inmediato y el futuro es incierto”, aseveró.

Gómez habló de la situación de clubes como For Ever y Sarmiento de Resistencia que con el aporte societario no cubren mínimamente los gastos que tienen y que el fútbol en el interior del país se sostiene con el aporte estatal: “porque el sector privado, por lo menos acá, no hace un aporte considerable, y sin el Estado es casi imposible funcionar. For Ever es el club que más recauda en toda la región y no podemos sostenernos por nosotros mismos, y si esto nos pasa a nosotros, imagínese la situación de los demás”, señaló, y se explayó sobre la manera en que la AFA distribuye los ingresos económicos: “eso siempre fue centralista y es muy difícil que el Estado pueda direccionar su destino. Acá, si es que se desea una transformación, se necesitan cambios profundos, de raíz. Los clubes grandes deben viajar y jugar en el interior y eso, entre otras cosas que son necesarias, no se hace, y es muy difícil lidiar con los intereses existentes”, remarcó.