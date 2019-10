Una mujer se encadenó en Tribunales, pidiendo la libertad de su marido

Poco antes de las 9 de la mañana, una mujer se encadenó al mástil de la bandera, en el patio del palacio de tribunales de la segunda circunscripción judicial.

En diálogo con Marcos Distéfano, periodista en el móvil de LV4, la joven se identificó como Sofía Salas y dijo “estoy pidiendo justicia para que liberen a mi marido, que está preso

desde el día 20 de octubre, día de la madre, por el llamado de un vecino, que dicen que se escuchaban gritos en el domicilio y como yo tenía una lesión anterior, asimilan que los gritos son de un golpe. No hay denuncia de por medio”.

La mujer admitió que hubo una discusión y que al llegar los efectivos policiales, venían con una orden de allanamiento, y que en forma inmediata se llevaron a su marido a una comisaría y constataron las lesiones, que asegura, databan de dos días atrás.

“Tenía un chichón, porque se me cayó el postigo de la ventana, porque nosotros estamos arreglando la casa”.

La mujer dijo que informó a la policía lo ocurrido, pero que no la escucharon y que el forense entendió que la lesión no era del viernes, sino de ese momento.

“Estoy incomunicada con él, me han cortado el vínculo familiar, no sé nada de él, con quien estoy casada y desde el domingo no tengo respuestas. Le estoy pidiendo al Fiscal Romano, y hace rato sus ayudantes me dijeron que yo acá no ganaba nada, que era una ridícula, haciendo esto, y hay que estar acá. Yo estoy pidiendo justicia y que lo suelten”.

Más adelante dijo también que la imputación que pesa sobre él implica lesiones leves agravadas y que su situación se complica debido a que ya tiene antecedes.

La mujer ha llevado una cadena y tiene un cartel que dice, “no me voy hasta que suelten a mi marido”.

Fotos Marcos Distéfano