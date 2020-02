Una metafora della resistenza che finalmente arriva allo schermo

“El Eternauta”, l’opera emblematica di Héctor Germán Oesterheld che si riedita in parecchie lingue e che conta su numerosi lettori in America Latina ed Europa, diventerà una serie diretta dal regista Bruno Stagnaro.

La grande sfida sarà quella di portare ad un linguaggio audiovisivo un fumetto che ha funzionato come una potente metafora della resistenza ed altre immagini che hanno consentito di leggere diversi periodi della storia argentina come l’ultima dittatura civico-militare.

La storia creata da Oesterheld è stata all’inizio un racconto breve, diventato poi un fumetto pubblicato originalmente in fascicoli di tre pagine con disegni di Francisco Solano López che ha attirato l’attenzione del pubblico durante i due anni in cui si è pubblicata la rivista Hora Cero, dal 1957 al 1959. Oesterheld aveva scritto nel prologo della prima edizione dell’opera: “L’unico eroe valido è l’eroe in gruppo, mai l’eroe individuale, l’eroe solo”.

La trama è imperniata su un’invasione aliena sulla Terra attraverso un temporale di neve tossica che uccide la maggior parte della popolazione motivando la resistenza dei cittadini di Buenos Aires. Il suo protagonista è Juan Salvo, l’Eternauta, il quale narra la storia allo stesso Oesterheld.