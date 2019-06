Una fundación impulsa la revinculación entre padres e hijos

Un grupo de padres y madres que no ven a sus hijos por disposición de la Justicia, pusieron en marcha una fundación para contener a esas personas y hacer todo lo posible para que se produzca una revinculación. “Para concientizar a la sociedad sobre la problemática que viven muchas familias que están separadas. Este domingo es el Día del Padre, y hay muchos niños van a desearle un feliz día a su papá, a su abuelo, y muchos papás van a recibir el abrazo de ese hijo. Pero hay muchas familias que no lo van a recibir, y muchos papás que no vamos a recibir el abrazo de ese hijo que hace mucho que no vemos. Hoy luchamos para que ningún papá, ningún abuelo y ninguna madre viva esta injusticia. En la fundación estamos hace 45 días y por suerte ya se dio la primera revinculación de un papá con su hijo. Como fundación podemos colaborar en ayuda psicológica y profesional por parte de abogados que están acompañando, de manera totalmente gratuita, para aquellos que deseen hacer consultas. No hay ningún tipo de cobro”, contaron Mario y María, referentes de la fundación.