“Una felicidad de estar participando en el RAC”

Leticia Turbay, desde el Bolsón, estuvo charlando con La Hora Lenta. Comentó que se identifica más como cantora que como compositora, pero que de tanto en tanto compone sus canciones inspirada en vivencias personales y el ambiente que la rodea, de hecho, a partir de esto surgió “A tata”, el tema con el que forma parte del Ranking Argentino de Canciones: “cuando compongo, lo hago cuando una experiencia personal me toca y lo termino plasmando en una canción, esa canción está relacionada con mi abuelo paterno y con los recuerdos que tengo vividos con él”.

Actualmente, integra un dúo musical junto con Gabriel Huertas, músico y compositor de la Comarca Andina, interpretando composiciones propias de ambos “Fuimos encontrando la manera de seguir creando, de no detenernos, de que el arte no se detenga y que la música no se detenga” aseguró sobre la situación de la pandemia, “A los artistas nos ayuda mucho que se suscriban, que le den like a nuestros temas, eso ayuda muchísimo a que la música se siga moviendo también”

