Una docente respondió los dichos de la titular del CGE

EL CÓDIGO POR TRASLADO NO ALCANZA ENTRE RÍOS

Anabella Ocampo es docente de Hasenkamp y trabaja en María Grande, como muchos de sus pares viaja para trabajar en otra localidad. La maestra se refirió a los dichos de la titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, quien manifestó que cada uno elige donde trabajar. “Yo me levanto a las 5 de la mañana y salgo a hacer dedo a la ruta para llegar a la escuela que está a 30 kilómetros de mi casa”, relató y aseguró que “uno nunca se siente segura al subir a un automóvil”. El plus acordado para los docentes que se trasladan a otras localidades no alcanza para cubrir los viajes del mes. “Cuando uno tiene que llevar un plato de comida a la casa, va a trabajar en cualquier lado”, aseveró la maestra.