Una docente de Nogoyá no cobró su sueldo mientras estuvo de licencia

Una docente de Nogoyá no cobró un sólo peso de su salario, mientras estuvo de licencia por maternidad. “No es un caso aislado”, aseveró Ramiro Pereira, abogado de Sandra Barreto, quien presentó un recurso de apelación donde se argumentó que el gobierno no puede eximirse de sus responsabilidades legales de cumplir con el pago salarial de la docente, luego de que el caso se judicializara y el juzgado Civil y Comercial Nº 5 falló a favor del gobierno en una primera instancia.

Susana Barreto, es una docente suplente de Nogoyá que mientras estuvo de licencia por maternidad no recibió ni un sólo pesos de su salario. Por tal motivo el caso se judicializó. Al respecto el letrado, habló con Duros de callar, y expresó: “El julio se encontró con que no le pagaron nada de los haberes de junio, pese a que ella había estaba de licencia”, indicó y seguidamente contó: “La respuesta por parte del Consejo general de Educación fue ‘esto fue una aprobación tardía y se lo iban a pagar el mes próximo y se lo iban a pagar al mes siguiente’, lo que aquí no se tiene en cuenta es que el docente vive con su salario, no le da lo mismo que le paguen todo junto o no”.

Seguidamente, mencionó que “este caso fue paradigmático porque hubo una jueza de feria que hizo lugar al planteo del CGE de que a la docente se le iba a pagar con los haberes de agosto, es decir un mes sin cobrar nada”, informó.

Por último, dijo: “Acá hay una responsabilidad política muy grande en el Consejo General de Educación porque tiene que mínimamente arbitrar que en estos casos tan groseros alguna otra solución debe haber”, finalizó.