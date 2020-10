Una abuela de 90 años ayudó a detener a un hombre que estaba por estafarla

En diálogo con LV4 San Rafael contó que atendió el teléfono y una mujer le preguntó “¿cómo estás mamá? Yo lesentí la voz rara pero como mi hija había estado con una persona contagiada, me preocupé por si se había enfermado”.

Hasta el momento para María era todo creíble, pero cuando le dijo que no sabía cómo hacer eso, la estafadora inmediatamente le contestó que iba a ir un empleado del banco a su casa a ayudarla con el trámite.

Ahí María comenzó a sospechar. “Cuando dijo que iba a venir una persona a mi casa empecé a rebobinar y pensé esto no debe ser así”. Así fue que cortó la comunicación y llamó a la casa de su verdadera hija para hablar con sus nietos. E increíblemente la atendió su hija que asustada y preocupada, fue rápido a ver a su madre.

María es una persona muy vital y segura. “Solamente me asuste cuando comprendí que se trataba de un robo, pero ya no me pillan más. De los escarmentados salen los aleccionados” concluyó diciendo María González con humor y orgullo, al haber contribuido a atrapar al malviviente.