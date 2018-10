En la inmediación de calles España y peatonal San Martín, a un remis que circulaba por calle España se le reventó un neumático y al cruzar por el manda peatón se le fue el auto y para no chocar contra un colectivo dio un volantazo hacia un pilar de cemento y luego dio contra el semáforo. Afortunadamente no circulaba ningún peatón en el momento del choque y no hubo heridos.