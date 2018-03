Un policía ayudó a un niño a estudiar y la foto se viralizó en las redes

Cristian Natanael Irigoitia, es un policía de 20 años y hace meses que trabaja en la fuerza. Mientras estaba de guardia en la peatonal San Martín ayudó a un chico de 12 años a aprender algunas letras y a leer la hora. Una foto que capturó el momento fue viral en Facebook y él agradeció a todos los que lo saludaron y felicitaron. “Me conmovió y me motivó”, confesó a LT14.

Cristian contó que el chico se le había acercado y le preguntó la hora. Cuando le mostró el reloj se dio cuenta que no sabía interpretarlo y le dio su libreta para que escribiera algo que le dictaba, “y vi que realmente le costaba, por eso me tomé el tiempo para explicarle”, relató en declaraciones con Aire de todos.

Al chico de 12 años, le enseñó “un par de letras y palabras”, señaló el policía que se hizo famoso por una foto que retrató ese momento. “Me conmovió, me motivó y me siento muy feliz con la gente que me vino a felicitar y estoy agradecido con lo que pude lograr esa tarde”, remarcó Irigoitia.