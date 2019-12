Un joven entrerriano desarrolló un drone acuático

Agustín Maiocco vive en Victoria y desde allí viajó a Buenos Aires a dar una charla en TED-Ed Weekend sobre cómo todos pueden animarse a pasar de ser usuarios a “crear tecnología”.

Fue en una charla TEDxRiodelaPlata a la que asistió hace dos años en Tecnópolis cuando Agustín Maiocco, oriundo de Victoria, Entre Ríos, empezó a interesarse por la tecnología. “Una charla que daba un chico que había creado una app para gente discapacitada me inspiró y me llamó la atención; fue en octubre de 2017”, recordó el joven de 29 años. “Hasta ahí era un usuario más, me gustaba la tecnología pero no iba mucho más allá”.