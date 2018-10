Un ídolo en problemas

Por Daniel Corujo

Tigre está pasando su peor desde que hace doce temporadas regresó a la Primera División.

Al paupérrimo promedio de menos de un punto (hoy es de 0.984), un cambio de técnico en pocas fechas y un mal armado del plantel con superboblación en algunos puestos, se le agrega otro conflicto…

Hoy el “Chino” Carlos Luna es el cuarto delantero en la consideración del novel entrenador, Mariano Echeverría. Pero el problema con el ídolo máximo que tiene la hinchada arrancó en la dirigencia. En particular con el presidente, Ezequiel Melaraña.

Tras la derrota del sábado en Rosario ante Newells hubo discusiones y mal clima en el vestuario.

Ahora se le dio a Luna 72 horas de licencia. Por lo que no estará tampoco concentrado en el partido contra Lanús el viernes a las 19 horas.

En las redes sociales, hoy el hincha de Tigre está volcado en un 95% con el goleador, con Luna que marcóm más de cien goles con la camiseta azulgrana. Veremos como termina la historia del ídolo…