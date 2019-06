Un helicóptero se estrelló contra un edificio en Nueva York: un muerto

Un helicóptero se estrelló contra un rascacielos en la 7ª Avenida de la isla de Manhattan, Nueva York, cuando habría intentado realizar un aterrizaje de emergencia. El Ayuntamiento lanzó una alerta advirtiendo de la posibilidad de cierre de calles y de la presencia de personal de los servicios de emergencia en la 7ª Avenida y la calle 51 Oeste, informó la agencia DPA.

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.

— FDNY (@FDNY) 10 de junio de 2019