Un grupo de vecinos protestó frente a la SAT para reclamar que les regularicen el servicio

Un grupo de vecino llevó a cabo una protesta esta mañana en la sede de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), debido a que denuncian que no cuentan con el servicio desde hace años. “No le debo nada a la SAT. Hace cuatro años que venimos luchando para que regularicen el sistema. A veces le tememos que pagar a los bomberos para que nos lleven agua. Yo de acá no me voy hasta que alguien no dé la cara. Presenté notas e hice todo tipo de reclamos. No podemos seguir así”, se quejó Claudia Scarlatta, una vecina del pasaje 1 de Mayo al 200, quien no cuenta con la prestación del servicio.