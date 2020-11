Un cantor de estos tiempos, serenata virtual a la gorra

Como ya es sabido la cuarentena provocó modificaciones en el desarrollo de ciertas actividades. Del mismo modo, ha despertado la creatividad y la adaptación de cada sector para poder desempeñarlas en el marco de esta ‘nueva normalidad’.

Daniel Giovenco, el “Compadre” de San Juan habló en Nota al Pie sobre el nuevo desafío que encara como cantautor en plena pandemia por el Covid-19.

Con el humor que lo caracteriza, el Compadre Giovenco, a punto ya de cumplir los 59 años, contó que “yo hago una cuarentena bien rigurosa, porque creo que es la solución para cuidarnos, hay que sobrevivir esta pandemia y esperar, ya la vacuna está cerquita”, dijo.

Y aprovechó esa introducción para dar a conocer el nuevo proyecto que encara como todo un desafío. Es que quien lo conoce a Daniel sabe de su amor por la música y la necesidad, no sólo de subsistencia sino además, y sobre todo, de cantar esas canciones que hacen a San Juan.

Es en este contexto, Giovenco tomó como referencia los recitales que se producen a través de streaming, “pero a mi no me convenció mucho porque a mi me gusta más íntima la cuestión, un poco más personal”. Fue justamente en la búsqueda de lograr ese clima íntimo, es que “se me ocurrió hacer esto que se llama ‘Serenata Virtual’ y Ud me llama a un teléfono, quedamos la hora en la que quiere recibir una serenata, junto a su familia o solito”, se explayó.

Por esto es que ha dispuesto de diferentes vías para dar estas “Serenatas Virtuales”. Los interesados deberán comunicarse vía whatsapp al número 2645810771, allí definirá el día y la hora de la cita. Hay varios modos de lograr el encuentro, puede ser a través de videollamada o por plataformas virtuales (Zoom o Meet).

Como ‘yapa’ del encuentro, el Compadre Giovenco les regalará a quienes contraten la serenata, un combo de temas en formato mp3, para que disfruten en cualquier momento.