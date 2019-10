Un analista político dijo que Macri estuvo mucho más afinado en este debate

Para el sociólogo y economista Marcos Novaro, Mauricio Macri mejoró su alocución en este segundo debate de candidatos a presidente, y también destacó que hubo una marcada polarización entre el Presidente y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. “Este encuentro fue más picante que el primer encuentro y reforzó la polarización. Los protagonistas principales fueron Macri y Fernández, Espert intervino un poco, pero los demás, en particular Lavagna, flojos. Del Caño y Gómez Centurión repitieron un poco lo que habían hecho en el primer encuentro. Me parece que Macri estuvo un poco más afinado esta vez. En el primer debate había estado un poco pasivo ante las acusaciones que hizo Alberto Fernández y en esta ocasión me parece que tomó la iniciativa y fue bastante más filoso que Alberto. Cuando Alberto intentó contraatacar con las referencias a la familia de Macri, me parece que no fueron muy efectivas, en primer lugar porque si te dicen que ‘vos sos corrupto’ y la respuesta es ‘vos también’, no suena muy bien”, analizó Novaro.