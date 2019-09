Ulloa y la Agrupación “Celeste y Blanca” piden adelantar las elecciones

El Lobo jujeño atraviesa momentos complejos desde lo institucional tras la renuncias de los últimos dos presidentes. La reaparición del histórico dirigente jujeño , busca normalizar el club con el llamado a elecciones.

En una emotiva conferencia de prensa , Ulloa acompañado por viejos dirigentes y principalmente su familia , hizo público el pedido que formalmente concretó ante la comisión directiva actual , solicitando un urgente llamado a elecciones.

Al respecto Raúl Ulloa comentó “Presentamos una nota con mi firma como presidente de la agrupación , solicitando que se concrete el llamado a elecciones, hoy los que están al frente del club fueron elegidos democráticamente , pero observamos que existe un vacío institucional de poder”

“Gimnasia debe normalizar la situación , por eso debe llamar a elecciones, posiblemente la gente diga que somos los mismo, quizás tengan razón somos los que sacamos la bandera de remate del club”

“Le digo al socio de Gimnasia que debemos recuperar mística y ganas de ir a la cancha; hoy solo dejo un mensaje hace dos años cuando fui a votar una persona me dijo que yo no podía votar, se equivocaron , eso me tocó el alma, somos Gimnasia y amamos este club”