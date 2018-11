UBER: Dónde está regulado y qué cambios se esperan para el futuro

Juan Labaqui, director de comunicación y relaciones públicas de Uber en Argentina, Chile y Uruguay visitó el estudio de Radio Nacional. “Uber nació en San Francisco y fue creciendo muchísimo con el paso el tiempo. El conductor que ofrece el servicio no está obligado a tomar al pasajero, no se trata de un transporte público. En Mendoza por ejemplo hay una constancia de los usuarios que manejan, en Buenos Aires no se ha avanzado. Nosotros pedimos licencia profesional, monotributo y un seguro para protegerlos. Hay 55 mil conductores en la ciudad y el conurbano”.

En tanto, Labaqui aseguró que “en Brasil está regulado en más de 50 ciudades, la gente ganó más plata gracias a UBER que por cualquier otra empresa”.