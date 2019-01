Turma Do Fon Fon está preparada para brillar en el corsódromo

Alejandra Fernández Blanco, presidente de comparsa Turma Do Fon Fon, contó su experiencia en la prueba de sonido de anoche, y en la jornada de hoy buscan solucionar los inconvenientes para mejorar el espectáculo.

“Fon Fon está preparada para salir a la avenida mañana. Con el tema del sonido, tuvimos problemas, estamos acá para reunirnos con Berger, para intentar solucionar de la mejor manera. Un sonido deficiente no ayuda al espectáculo.

“Turma Do Fon Fon presenta como tema la moda en general, es: Fon Fon está de moda y por el mundo te va a llevar”, señaló .