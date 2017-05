Impulsan a grupo de prestadores de El Nihuil

Se realizó un taller en El Nihuil, destinado a microemprendedores, con intenciones de realizar actividades relacionadas con el turismo.

Federico Zamarbide, director en la zona Sur del Ente Mendoza turismo, explicó que “estamos tratando de generar un grupo asociativo con gente que presta distintos servicios turísticos. Hay quienes por ejemplo: tienen la idea de hacer cabalgatas, otros vinculados a la gastronomía, no necesariamente pensando en restaurantes, sino por ejemplo en el puesto de comidas, que es lo que El Nihuil necesita; mejorar su oferta de servicios. El producto final de este proyecto es una comunidad de prestadores locales, vinculada con agencias de viajes de las ciudades de San Rafael, Alvear y Malargüe. La idea es más y mejores servicios turísticos en El Nihuil, que acompañen las bellezas naturales y que aprovechen el tremendo flujo que tenemos de turistas por el Cañón del Atuel. Hoy es una picardía que teniendo el circuito de mayor afluencia de la provincia de Mendoza, no sólo de San Rafael, muchos turistas entran a El Nihuil, solamente a sacarse una foto en el paredón, a comer en muchos casos, pero después las excursiones siguen por el Cañón y eso no repercute en una mejora de la calidad de vida en el pueblo, que es lo que necesitamos. Generar más trabajo en El Nihuil”.

Zamarbide mencionó que por el momento el grupo está integrado por 17 personas. La reunión de la semana pasada -precisamente el viernes- fue la segunda de las planificadas y de ella articipó la vicegobernadora Laura Montero, Cristina Mengarelli, Directora de desarrollo del Ente Mendoza Turismo, Javier Muñoz de la municipalidad de San Rafael y Orlando Alossi, del Ministerio de desarrollo social de la nación, debido a que se presentaron líneas crediticias blandas para microemprendedores.

“También les presentamos el monotributo social, como una herramienta que pueden aprovechar”, concluyó Zamarbide.