Turismo interno, reencuentro esenciales, nuevas medidas del Comité de Crisis

A partir de las 0:00 horas del sábado 28 de noviembre, para ingresar a la provincia de San Luis no se solicitará autorización previa, ni análisis de PCR y tampoco cuarentena, independientemente del motivo de ingreso y del medio de transporte utilizado. Solamente se requerirá un registro de trazabilidad, que consistirá en el escaneo del DNI en el puesto limítrofe.

La medida abarca, entre otros, a: razones particulares, agropecuarios, razones de salud, transporte de cargas y todo aquel que esté autorizado a circular interjurisdiccionalmente por el DNU de presidencia de la Nación.

Para el Transporte de Carga no será necesario dirigirse a Centros de Carga y Descarga.

Los puestos limítrofes de Las Palomas, Lafinur, Piedra Blanca y Arizona, actualmente sin funcionamiento, se reabrirán el lunes 30 de noviembre.

Se amplía el horario para la realización de las actividades habilitadas a este momento, las que podrán extenderse hasta las 0:00 de lunes a domingo.

Queda habilitado el turismo interno no limitante al grupo familiar.

Una vez publicado el DNU de Presidencia de la Nación, todas aquellas actividades que no se encuentren permitidas y/o las que se habiliten a partir de ese momento y no tengan protocolos autorizados, el Comité de Crisis de la Provincia mantendrá reuniones con representantes de los sectores con el fin de establecer estrategias a implementar en el futuro.

A partir del día de la fecha quedan habilitados en domicilios particulares, con un máximo de 10 personas hasta las 0:00 horas.

