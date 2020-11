Tucumán presidirá el “Emprender Virtual” por primera vez

CAME JOVEN

CAME JOVEN TUCUMÁN

El presidente de CAME Joven, Federico Pelli se refirió hoy al Emprender Virtual que este año Tucumán va a presidir por primera vez. “Está dirigido a emprendedores y a jóvenes empresarios y a todo el público que quiera capacitarse y tener en cuenta nuevas herramientas para emprender. Esta es la versión número 11 y en el marco de este Emprender virtual se desarrollará el premio “Jóvenes empresarios tucumanos 2020”, que en este caso es la cuarta versión y en el que se va a reconocer al joven empresario tucumano del año, quien a su vez va a representar a la provincia el año que viene en una premiación a nivel nacional, que se organiza desde Came Joven. Esta es la primera vez que alguien de Tucumán preside CAME Joven”, comentó Pelli.