Trump fue dado de alta y pidió que EE.UU. “no le tenga miedo” al Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,fue dado de alta del Centro Médico Walter Reed, donde fue internado el viernes por síntomas de coronavirus. Su equipo médico informó que el mandatario “no presenta ninguna dificultad respiratoria”.

“¡Me siento muy bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que les domine la vida. Desarrollamos, bajo el Gobierno de Trump, varias drogas y conocimiento excelentes. ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”, escribió el mandatario de 74 años en su cuenta de Twitter.

Poco después, su equipo médico, actualizó su estado de salud.

“El presidente Trump no está fuera de peligro del todo, pero (…) no hay nada que estemos haciendo acá que no se pueda hacer en su residencia”, donde será monitoreado permanentemente, explicó Sean Conley, el médico presidencial, frente a las cámaras de televisión.

Junto a él, otro miembro del equipo médico, Sean Dooley, informó que el mandatario “no presenta ninguna dificultad respiratoria”, mientras otro profesional del equipo, Brian Garibaldi, agregó que Trump “seguirá recibiendo las dosis del tratamiento en la Casa Blanca”.

Conley, además, aseguró que estiman que la ventana de tiempo en que un paciente como Trump podría contagiar a terceros es de 7 a 10 días.

En tanto, la primera dama, Melania Trump, quien se contagió junto al mandatario, contó por Twitter su mejoría.

“Me siento bien y continuaré con el reposo en casa. Gracias al equipo médico y a todos los cuidadores. Mis oraciones siguen dirigidas para todos aquellos que están enfermos o que tienen algún familiar afectado por el virus”, escribió.