Tribunales: padres separados solicitan poder ver a sus hijos

Padres separados de sus parejas que hace tiempo no pueden pasar tiempo con sus hijos, se reunieron frente a Tribunales para reclamar vera a los infantes que quedaron a cargo y tenencia de las madres. Solicitan “respuesta y ayuda” porque el Poder Judicial “no nos da respuesta a tiempo, ni cabida”, señaló Francisco Cozzi, uno de los padres que participaba de la protesta de este viernes de mañana. Piden que el progenitor que no es conviviente “pueda pasar más tiempo con su hijo”, más allá del género, expresó el hombre que hace cuatro años que no ve a su hija.

