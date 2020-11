Tres de cada 100 testeos dan positivo para VIH en la provincia

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, la ONG Identidad dio un dato llamativo, ya que de 100 testeos que se hacen, hay tres casos positivos contra uno que ocurría hasta 2015. “Lo importante que hay que tener en cuenta es que siempre hay que estar informados y saber cuáles son las medidas preventivas. El VIH nos puede afectar a todos por igual. Hoy en día en San Miguel de Tucumán, de 100 testeos que se hacían, antes nos daba un positivo y ahora son tres. Vimos que desde 2015 para acá se triplicaron los casos porque no hubo campañas de prevención, no hay información y no se cumple la Ley de Educación Sexual Integral, que lo que promueve es el cuidado del cuerpo y que sepa cuáles son las medidas preventivas, como ser el uso correcto del preservativo”, comentó Sergio Ruiz, de la ONG Identidad.

DESCARGAR