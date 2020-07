Tras el apartamiento de Villena, advierten que la causa podría quedar en la impunidad

Este viernes, la Cámara Federal de La Plata apartó al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante el gobierno de Mauricio Macri. La recusación contra el magistrado había sido presentada por los ex agentes Leandro Araque, Jorge Sáez y Facundo Melo, quienes lo recusaron por “falta de objetividad y buena fe procesal”.

El periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito, calificó la resolución como “demoledora” y aseguró que la causa “está en un riesgo enorme de evaporarse y quedar en la impunidad”.

“Si bien no anula” todo lo hecho por el juez, “despeja el camino para que quede frente a un pelotón de fusilamiento judicial”, señaló Espósito.

En esta línea, el periodista de Radio Nacional y Tiempo Argentino dijo que la defensa va a cuestionar todo el proceso que llevó adelante Villena y adelantó que es “muy probable que toda la prueba que hay hasta ahora no sirva para avanzar hacia una condena”. “Van a llover, en catarata, los planteos de nulidad, desde la hoja uno en adelante”, advirtió.

Como conclusión, Espósito sostuvo que la posibilidad que la causa sobreviva “es pequeña”, pero aclaró que la nulidad de la causa no implica que no se hayan cometido delitos.

“Los hechos ocurrieron y hay mucha documentación que prueba lo que pasó. Una cosa es que no se pueda avanzar y otra cosa es que no haya habido delito. Es muy probable que no se pueda avanzar, pero hay casi una certeza de que acá se cometieron no uno, sino muchos delitos”, subrayó.