El concejal Eduardo Etchegaray recorrió esta mañana el basurero municipal, tras pasar varios días de su amparo que exhorta al Municipio a tomar medidas respecto a ese espacio. Pudo advertir que el Municipio ya colocó una garita, donde el personal controla que los camiones arrojen los residuos dentro del lugar, y no afuera. No obstante, el edil advirtió que hay quemas, y el amparo prevé que no haya quemas.