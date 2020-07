El transportista de Cerrito, Jorge Luhmann, dijo que hace 120 días no trabajan y, por lo tanto, no tienen ingresos económicos, lo que los pone en una situación muy complicada. Señaló que si bien han sido recibidos por autoridades, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Dijo que esperan que se declare la emergencia del sector y que se les brinde un apoyo económico, ya que no están en condiciones de tomar créditos.

