Transportistas escolares rurales siguen sin poder trabajar

Desde el año 2000 Jorge Luhmann se dedica a trabajar en el transporte escolar rural que ahora en el marco de la pandemia, hace 7 meses que no pueden desarrollar su actividad, “nunca antes habíamos pasado esta situación de estar totalmente parados”, afirmó. También aclaró que en estos meses no llegó ningún tipo de ayuda desde el Estado, lo único que le confirmaron fue la postergación de impuestos para pagarlos en diciembre, pero “¿Con qué lo voy a pagar si no tengo ingresos?, planteó. Muchos venden su herramienta de trabajo para poder vivir, dijo y aseguró que en la actualidad vende comida para poder subsistir y pagar su obra social.

